Державна судова адміністрація попросила понад 83 млн грн на захист від коронавірусу

Гроші потрібні для забезпечення працівників судів засобами індивідуального захисту та дезінфекції приміщень судів

Державна судова адміністрація України попросила виділити 83,7 млн грн для забезпечення придбання предметів захисту працівників судів та дезінфекції приміщень за рахунок Фонду боротьби Covid-19.

Про це йдеться у листі в. о. голови Державної судової адміністрації Людмили Гізатуліної до Кабінету міністрів, який був надісланий в кінці жовтня цього року і оприлюднений експертною організацією StateWatch.

Станом на сьогодні вказаний лист залишається на розгляді уряду.

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У ДСА апелюють до необхідності забезпечення конституційного права громадян України на звернення до суду, зокрема в умовах карантину, та зазначають про те, що «у зв’язку із істотним скупченням людей під час судових засідань критично актуальним залишається питання їх захисту у період пандемії корона вірусу».

У листі також зазначається, що на адресу Державної судової адміністрації надходять численні прохання із судів щодо виділення додаткових бюджетних призначень для забезпечення працівників судів засобами індивідуального захисту та дезінфекції приміщень судів, які неможливо задовольнити через суттєвий дефіцит видатків на забезпечення судочинства.

Між тим, у ДСА заявляють, що з метою вирішення питання гідного фінансового забезпечення судової системи ДСА самостійно та з іншими органами судової влади неодноразово порушувала перед Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів, комітетами Верховної Ради з питань правової політики та з питань бюджету питання про неприпустимо низькі показники фінансового забезпечення діяльності судів, органів і установ у системі правосуддя, закладені в Державному бюджеті України на 2020 рік.

Зі слів ДСА, у судовій системі працює більше 36 тис осіб, що забезпечують здійснення судочинства, а з урахуванням інших учасників судового процесу (позивачів, відповідачів, адвокатів, сторони обвинувачення), ця цифра практично подвоюється. Судочинство здійснюється у приміщеннях судів, яких налічується більше 800.

Нагадаємо, раніше StateWatch повідомили, що Верховний суд попросив виділити з Covid-фонду мільйон гривень. Однак, те звернення також залишилося без рішення уряду.