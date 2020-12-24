Кабмін виділив гроші на закупівлю Covid-вакцин

Кошти на вакцину виділені з «коронавірусного фонду»

Кошти у сумі 1,3 млрд грн направлені Міністерству охорони здоров’я

Кабінет міністрів України виділив 1,3 млрд грн з «коронавірусного фонду» для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що кошти направлені Міністерству охорони здоров’я.

«Реалізація постанови буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів державного бюджету України на 2020 рік», ─ йдеться у постанові уряду.

Постановою здійснено перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з Covid-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило план вакцинації українців від коронавірусу, що складається з п'яти етапів.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

Україна швидше за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

В Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.