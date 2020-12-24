В українській армії за добу коронавірус виявили ще у майже 200 військовослужбовців

Загалом у ЗСУ на Covid-19 хворіє 2531 особа

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 10853 особи, летальних випадків – 36

У Збройних силах України станом на сьогодні, 24 грудня, на Covid-19 хворіє 2531 особа. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу, 23 грудня, зафіксовано 196 нових випадків захворювання

«Всього за час пандемії одужало 10853 особи, летальних випадків – 36», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 399 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи.

«Зі 196 військовослужбовців, у яких за минулу добу виявили корона вірус, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 183 особи», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.