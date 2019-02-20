Державний герб України: історик розповів про тризуб



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Тризуб гідний був стати головним знаком новітньої української державності

20 лютого о 13:30 в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) в рамках проекту «Лекторій» проходить прес-конференція на тему: «Історія державного гербу України».

Запрошені гості: Богдан Завітій, історик, заступник головного редактора видавництва «Родовід», співавтор книги «Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення», який говоритиме про історію герба України, який із наших історичних символів гідний був стати головним знаком новітньої української державності, «претендентами» передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX–XX ст. став сприйматися, як герб Наддніпрянської України; козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже у XVIII ст. трактували як «національний герб»; як Тризуб фактично легітимізував історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю.

19 лютого – день Державного герба України.