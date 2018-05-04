Держдеп: Javelin в Україні вже декілька тижнів

Питання поставки Javelin в Україну навмисно не розголошувалося

Поставки сучасних американських протитанкових ракетних комплексів Javelin були здійснені кілька тижнів тому. Про це заявила під час брифінгу речниця Державного департаменту США Хізер Науерт. «Я знаю, що багато хто з вас дуже цікавився продажем ракет Javelin в Україну. Я можу сказати вам, що це питання було одним із тих, що «лежало на



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Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Питання поставки Javelin в Україну навмисно не розголошувалося

Поставки сучасних американських протитанкових ракетних комплексів Javelin були здійснені кілька тижнів тому.

Про це заявила під час брифінгу речниця Державного департаменту США Хізер Науерт.

«Я знаю, що багато хто з вас дуже цікавився продажем ракет Javelin в Україну. Я можу сказати вам, що це питання було одним із тих, що «лежало на столі» протягом дуже тривалого часу перед тим, як ми анонсували у 2017 році, що президент прийняв рішення надати системи Javelin Україні. Вони були доставлені кілька тижнів тому», - зауважила представник Держдепу.

Вона також підкреслила, що це питання навмисно не розголошувалося, і люди, які тримали його в таємниці «зробили гарну роботу».

Водночас, Науерт відмовилась коментувати публікацію в The New York Times про те, що українська сторона відмовилась співпрацювати з розслідуванням спецпрокурора Мюллера через те, що ці поставки були здійснені.

«Я не можу нічого коментувати щодо цього розслідування», - пояснила представник Державного департаменту США.

Напередодні у Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.

Натомість екс-помічник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майк Карпентер закликав Трампа дозволити Україні розмістити Javelin на лінії фронту.

У понеділок ввечері, 30 квітня, президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочалася 2 травня.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

Джерело: Укрінформ