Посол: надання Україні комплексів Javelin - стримуючий фактор для агресора

Український посол вірить, що ракетні комплекси стануть вагомим внеском у відновлення миру

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора, а також вагомим внеском для поновлення миру. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Доручення президента і народу України виконане. Протитанкові



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Посол України в США Валерій Чалий

Український посол вірить, що ракетні комплекси стануть вагомим внеском у відновлення миру

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських протитанкових ракетних комплексів Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора, а також вагомим внеском для поновлення миру.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Доручення президента і народу України виконане. Протитанкові ракетні комплекси Javelin посилять бойову спроможність Збройних сил України, які протидіють російській агресії, дозволять зберегти життя українських воїнів», - зазначив український дипломат.

Він також підкреслив, що головне в цих поставках – «чіткий сигнал від стратегічного партнера України – США, який стане ще одним стримуючим фактором на шляху подальшої агресії та ескалації конфлікту на сході нашої країни та вагомим внеском у відновлення миру».

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ з посиланням на відповідь Держдепу повідомляли, що США вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin.

У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Відомо, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

Раніше у Держдепі США заявили про готовність надати Україні оборонне озброєння. У той же час американські ЗМІ заявили, що США стурбовані можливим потраплянням наданої Україні зброї до бойовиків.

Президент Порошенко заявив, що протитанкові системи Javelin Україні поставлять за рахунок США.

Наприкінці січня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.