У США закликають Трампа дозволити Україні розмістити Javelin на лінії фронту

Адміністрація Трампа повинна дозволити Україні розгорнути Javelin на фронті, а не наполягати на тому, щоб вона зберігалася під замком, вважає експерт

Американські протитанкові ракети Javelin, які вже прибули в Україну, повинні бути розгорнуті на лінії зіткнення на Донбасі, щоб виконувати стримуючу роль, а не зберігатися на складах за сотні кілометрів від фронту. Відповідний дозвіл має надати американська адміністрація, заявив у четвер екс-помічник міністра оборони США з питань



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Протитанковий комплекс Javelin

Адміністрація Трампа повинна дозволити Україні розгорнути Javelin на фронті, а не наполягати на тому, щоб вона зберігалася під замком, вважає експерт

Американські протитанкові ракети Javelin, які вже прибули в Україну, повинні бути розгорнуті на лінії зіткнення на Донбасі, щоб виконувати стримуючу роль, а не зберігатися на складах за сотні кілометрів від фронту.

Відповідний дозвіл має надати американська адміністрація, заявив у четвер екс-помічник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії, нині старший директор Penn Biden Center Майк Карпентер.

«Адміністрація Трампа повинна дозволити Україні розгорнути нову протитанкову зброю на фронті, а не наполягати на тому, щоб вона зберігалася під замком в західній Україні. В чому тоді сенс?», - зауважив експерт.

При цьому він додав посилання на статтю, опубліковану на сайті Atlantic Council про поставки американських ПТРК Javelin в Україну, де також наводяться його цитати.

У публікації, зокрема, наголошується, що умова американської адміністрації не розміщувати Javelin на полі бою продиктована бажанням зберегти цю зброю в цілісності. Водночас, за словами Карпентера, «складування протитанкових ракет за сотні миль від лінії фронту нівелює основну мету застосування цієї зброї як стримувального засобу та різко знижує її ефективність».

У цьому зв'язку експерт підкреслив, що «вся суть і полягає в тому, щоб противник двічі подумав про кількість жертв», яку могла би завдати сучасна протитанкова зброя.

Напередодні у Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.

У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Відомо, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

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Джерело: Укрінформ