Держдеп США вимагає від окупантів у Криму звільнити політв’язня Балуха
- Сьогодні, 07:48
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Для США неприйнятно, що Росія ув'язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму
Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже понад 40 днів.
Про це у Twitter заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.
«Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політичного в'язня Володимира Балуха, який вже протягом 43 днів голодує. Неприйнятно, що Росія ув'язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому у медичному обслуговуванні», - зазначила Нойєрт.
Як відомо, засуджений у окупованому Росією Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування і не збирається його припиняти.
Нещодавно дипломати пообіцяли посилювати тиск на Росію задля звільнення Балуха.
Нагадаємо, до незаконно ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха не пускають медиків.
Раніше громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що Балуха б’ють і чинять на ньогопсихологічний тиск.
Як повідомлялося, Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.
Суд в анексованому Криму визнав активіста винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п’яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).
Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.
19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.
Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.
ФСБ Росії затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.