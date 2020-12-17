«Подивлюся». Путін не визначився, чи буде йти у президенти у 2024 році

На його думку, правки до конституції спрямовані на благо російського народу

Президент Росії Володимир Путін після внесення змін до конституції та обнулення своїх строків ще визначився з участю у виборах у 2024 році. Про це він заявив на підсумкової пресконференції.

«Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори у 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого коштує. Формально цей дозвіл є від народу. Робити або не робити це? Подивлюся», – зазначив Путін.

Нагадаємо, що Путін повідомив, коли виведе миротворців з Придністров'я.

Путіна обирали президентом тричі – відбувши два президентські терміни у 2008 році, він передав владу Дмитру Медведєву, зайнявши посаду глави уряду Росії. Під час наступних виборів у 2012 році вони «обмінялися місцями» і Путін знову став президентом, а Медведєв сів у крісло прем’єра.

Середня зарплата у Росії на кінець третього президентського терміну Путіна при перерахунку у доларах відповідає рівню жовтня 2005 року, а ВВП країни у 2016 році «досяг» рівня 10-річної давності. Втеча капіталу, за підрахунками незалежних фінансистів, за останні три роки становила $280 млрд.

Водночас воєнний бюджет Росії з 2000 року зріс у понад 4,4 раза. У Росії за правління Путіна зміцнилися бюрократія та корупція, встановився тотальний контроль над ЗМІ і відродився алгоритм державної пропаганди.

У країні масово арештовують за мирні протести і придушують свободу слова. У Росії фактично не існує парламентської опозиції – Державна дума підконтрольна Путіну і його оточенню. Путіна підозрюють у замовленні вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова, який активно підтримував Україну й засуджував політику Кремля. Однією з причин убивства називають його доповідь «Путін. Війна», в якій Нємцов наводив факти присутності російських військ на Донбасі.

За керівництва Путіна розпочалися друга чеченська та грузинська війни, окупація Криму та Донбасу, сталася катастрофа субмарини «Курськ», низка терактів, у т. ч. у Беслані та Норд-Ості. Також Путіна підозрюють в організації спецоперації з ліквідації керівництва Польщі 10 квітня 2010 року. Сьогодні Росія бере участь у громадянській війні у Сирії на боці диктатора Башара Асада, у ході якої правозахисники неодноразово фіксували бомбардування російською авіацією мирного населення.

На думку багатьох геополітиків, Путін, який неодноразово висловлював жаль щодо розвалу СРСР, розглядає як одне з головних геополітичних завдань досягнення розколу Заходу, й зокрема – найближчої до РФ його частини – ЄС. З цією метою здійснюється фінансування правих організацій у європейських країнах та відбуваються цілеспрямовані хакерські атаки під час виборів на Заході.