Кремль каже: Путіна вже вакцинували, але свідчень цьому нема

Доказів вакцинації Володимира Путіна немає – процес не знімали на камери

Назва вакцини, якою прищепився Путін, не розкривається

Президент Росії Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною у вівторок, 23 березня, але свідчень цьому нема.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін після уколу відчуває себе добре, і, незважаючи на проведену процедуру, на середу, 24 березня, у президента Росії заплановано повноцінний робочий день.

Варто зазначити, що доказів вакцинації Путіна немає – процес не знімали на камери.

«Президент і так робить дуже багато для пропаганди вакцини. Що стосується вакцинації під камери, він ніколи не був прихильником цього, йому це не подобається», – сказав Пєсков, зазначивши, що в цьому питанні «доведеться вірити на слово» Кремлю.

Назва вакцини, якою прищепився Путін, також не розкривається. У Кремлі відзначили, що це зроблено спеціально.

«Ми не будемо спеціально говорити, яку. Всі три російські вакцини абсолютно надійні. Вони дуже гарні, надійні і ефективні», – підкреслив Пєсков.

В даний час в Росії зареєстровано три російські вакцини від коронавірусу.

Путін анонсував свою вакцинацію напередодні в ході наради з питань по вакцинації. Тоді ж він заявив про начебто надійність і ефективність всіх трьох вітчизняних вакцин проти Covid-19 і доручив представити до державних нагород розробників.

Масова вакцинація від коронавірусу в Росії почалася з 18 грудня, однак для категорій громадян з груп ризику щеплення було доступне з 5 грудня. Щеплення роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V».

До слова, на днях глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.