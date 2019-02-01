Держкомтелерадіо заборонив ввезення 13 пропагандистських книг з Росії



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Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції

Не надано дозволів на ввезення низки дитячих книг з Росії, в оформленні яких використана комуністична символіка або символіка держави-агресора

Держкомтелерадіо не дозволив ввезти в Україну із Росії 13 книг, тому що вони «містять ознаки пропаганди держави-агресора».

Про це 1 лютого повідомляє прес-служба комітету.

«Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Дресс Шоу», ТОВ «Етніктрейд», ТОВ «Якабу Трейд», ТОВ «Форс Україна», ТОВ «Перо» та ПП «Видавництво «Махаон-Україна» у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 13 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Зокрема, не надано дозволів на ввезення низки дитячих книг, в оформленні яких використана комуністична символіка або символіка держави-агресора. Наприклад, підручник англійської мови для школярів російського видавництва «Р-Плюс» розмальовано прапорами збройних формувань РФ.

«Не буде розповсюджуватися в торговельній мережі України книга Микити Непряхіна «Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации», в якій прикладом «ефективних» аргументів слугують цитати Леніна і Сталіна, що є прямою пропагандою комуністичної ідеології, забороненої в Україні», - заявили в Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, у 2018 році Держкомтелерадіо надав 97 відмов у видачі дозволів на ввезення 477 000 примірників видань антиукраїнського змісту. Складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій склала 1 005 210 грн.

Раніше повідомлялося, що Державний комітет із телебачення і радіомовлення не дав дозволу на ввезення книг з РФ про зброю.