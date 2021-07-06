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    Понад сто українців із списку Мінфіну США потрапили під санкції РНБО – Данілов

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    Американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них &ndash; потрапили під обмеження Мінфіну - Понад сто українців із списку Мінфіну США потрапили під санкції РНБО – Данілов
    Американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них – потрапили під обмеження Мінфіну
    Фото: РНБО

    Данілов зазначив, що санкції були запроваджені на останньому засіданні РНБО

    Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «24 каналу».

    За словами Данілова, американські санкції було накладено на 134 громадян України, 130 з них – потрапили під обмеження Мінфіну.

    «На сьогодні встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а 3 померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів», – сказав він.

    Данілов зазначив, що санкції були запроваджені на останньому засіданні РНБО.

    «Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємось», – додав секретар РНБО.

    Раніше повідомлялося, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі... Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів», – заявив секретар РНБО Данілов.

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    Теги: США РНБО санкції реєстр Олексій Данілов
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    Понад сто українців із списку Мінфіну США потрапили під санкції РНБО – Данілов