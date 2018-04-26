Держсекретар США відвідає Бельгію та країни Близького Сходу
- 26 Квiтня, 23:45
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В Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО
Держсекретар США Майк Помпео здійснить 26-30 квітня перші візити в якості глави американської дипломатії в Бельгію, Саудівську Аравію, Ізраїль і Йорданію.
Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.
«Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з ключовими союзниками та партнерами під час його першої офіційної поїздки на цій посаді», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом та візьме участь у зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Потім Помпео поїде на Близький Схід, де він зустрінеться з керівництвом Саудівської, Ізраїля та Йорданії, щоб обговорити критичні регіональні та двосторонні питання.
Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.
Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня виконував обов'язки голови Державного департаменту, поки Помпео проходив процедуру затвердження.