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    Держсекретар США відвідає Бельгію та країни Близького Сходу

    В Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО
    Держсекретар США Майк Помпео здійснить 26-30 квітня перші візити в якості глави американської дипломатії в Бельгію, Саудівську Аравію, Ізраїль і Йорданію. Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.  «Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з ключовими союзниками та партнерами під час його першої офіційної поїздки на
    • 26 Квiтня, 23:45
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    <span>Майк Помпео&nbsp;поїде на Близький Схід</span>
    Майк Помпео поїде на Близький Схід

    В Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО

    Держсекретар США Майк Помпео здійснить 26-30 квітня перші візити в якості глави американської дипломатії в Бельгію, Саудівську Аравію, Ізраїль і Йорданію.

    Про це повідомляє прес-служба Держдепу США. 

    «Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з ключовими союзниками та партнерами під час його першої офіційної поїздки на цій посаді», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом та візьме участь у зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

    Потім Помпео поїде на Близький Схід, де він зустрінеться з керівництвом Саудівської, Ізраїля та Йорданії, щоб обговорити критичні регіональні та двосторонні питання.

    Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. 

    Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня виконував обов'язки голови Державного департаменту, поки Помпео проходив процедуру затвердження.

    США НАТО Ізраїль ЦРУ Майк Помпео
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