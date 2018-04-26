Держсекретар США відвідає Бельгію та країни Близького Сходу

В Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО

Держсекретар США Майк Помпео здійснить 26-30 квітня перші візити в якості глави американської дипломатії в Бельгію, Саудівську Аравію, Ізраїль і Йорданію. Про це повідомляє прес-служба Держдепу США. «Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з ключовими союзниками та партнерами під час його першої офіційної поїздки на



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Майк Помпео поїде на Близький Схід

В Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО

Держсекретар США Майк Помпео здійснить 26-30 квітня перші візити в якості глави американської дипломатії в Бельгію, Саудівську Аравію, Ізраїль і Йорданію.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

«Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з ключовими союзниками та партнерами під час його першої офіційної поїздки на цій посаді», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Брюселлі 26-27 квітня Помпео зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом та візьме участь у зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Потім Помпео поїде на Близький Схід, де він зустрінеться з керівництвом Саудівської, Ізраїля та Йорданії, щоб обговорити критичні регіональні та двосторонні питання.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня виконував обов'язки голови Державного департаменту, поки Помпео проходив процедуру затвердження.