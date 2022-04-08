Хакери Armageddon знову атакують українців: на пошту приходять небезпечні листи

Група Armageddon вже неодноразово здійснювала кібертаратаки як державні органи України, так і на країни ЄС

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про розсилання небезпечних електронних листів з темою «№1275 від 07.04.2022», повідомляє Держспецзв'язку.

Листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою «Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk». Його відкриття, у свою чергу, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над комп'ютером та загрожує крадіжкою особистої інформації, пошкодженням даних та комп'ютерних систем.

Активність асоційована з групою Armageddon, яка вже неодноразово здійснювала атаки на державні органи як України, так і країн ЄС. Команда CERT-UA попереджає, що члени групи також використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP. Тому потрібно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

Раніше повідомлялося, що на державні органи України скоєно нову кібератаку. Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, «паразитують» на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні.

Днями стало відомо, що зловмисники намагаються отримати доступ до Telegram-акаунтів українців. Вони розповсюджують повідомлення зі шкідливим посиланням на нібито сайт месенджера, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів з можливістю перехоплення коду з SMS.

Нагадаємо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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