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    Хакери з РФ хотіли проникнути в мережі НАТО і армій країн Східної Європи

    Атаку організувала група хакерів під назвою Coldriver - Хакери з РФ хотіли проникнути в мережі НАТО і армій країн Східної Європи
    Атаку організувала група хакерів під назвою Coldriver
    фото з відкритих джерел

    Кіберзловмисники атакували сайт НАТО

    Зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн. Про це повідомляє звіт групи аналізу загроз Google.

    Зазначається, що група хакерів, що базується в РФ, під назвою Coldriver (ще називається Callisto) проводила атаки, націлені на збройні сили кількох країн Східної Європи, а також на Центр передового досвіду НАТО.

    «Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома», – йдеться у звіті.

    У Google не виявили під час цих атак жодного скомпрометованого облікового запису Gmail.

    Як повідомили в групі аналізу загроз про шкідливу кіберактивність, перед тим організація Coldriver (Calisto) «запустила кампанії з фішингу облікових даних, націлені на кілька НУО та аналітичних центрів, що базуються в США, збройних сил балканської країни та оборонного підрядника, який базується в Україні».

    Нагадаємо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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    Теги: росія окупанти США НАТО Google війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери з РФ хотіли проникнути в мережі НАТО і армій країн Східної Європи