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    Якими є втрати окупантів за місяць війни: дані Генштабу

    Якими є втрати окупантів за місяць війни: дані Генштабу
    фото: Генштаб

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 15800 осіб,
    • танків ‒ 530 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
    • артилерійських систем – 280 од,
    • РСЗВ ‒ 82 од,
    • засоби ППО ‒ 47 од,
    • літаків – 108 од,
    • гелікоптерів – 124 од,
    • автомобільної техніки – 1033 од,
    • кораблі /катери – 4 од,
    • цистерн з ПММ – 72,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50.
    • Спеціальна техніка – 16.

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Якими є втрати окупантів за місяць війни: дані Генштабу