На державні органи України скоєно нову кібератаку

Через небезпечні електронні листи зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви

Серед державних органів розповсюджуються небезпечні електронні листи

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заявляє про нову кібератаку на державні органи України.

Зазначається, що зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, «паразитують» на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою «Інформація щодо військових злочинців РФ».

Електронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згаданий архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk». Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

Нагадаємо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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