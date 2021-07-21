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    Дієта під час вагітності впливає на дитину

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    Вчені довели залежність між харчуванням матері та захворюваннями дитини - Дієта під час вагітності впливає на дитину
    Вчені довели залежність між харчуванням матері та захворюваннями дитини

    Гени дитини можуть працювати по іншому, якщо жінка під час вагітності дотримується певної дієти

    Науковці довели її вплив на роботу серцево-судинної системи до дев'яти років.

    Фахівці проаналізували 470 зразків пуповинної крові, порівнюючи патерни метилування ДНК в зразках з показниками здоров'я серцево-судинної системи дітей такого віку. Про це пише AHA Hypertension.

    Таким чином виявили 16 ділянок, де метилування змінює експресію генів, пов'язаних зі швидкістю пульсової хвилі в аорті. Це показник жорсткості кровоносних судин, який може збільшити ризик серцево-судинних захворювань.

    Тоді науковці взялись досліджувати можливі зв'язки між материнськими факторами і паттернами метилування на ділянках.

    Куріння під час вагітності, дієта і вага до і під час вагітності змінили ці закономірності.

    Якщо вагітні менше їли жирної риби, як-от лосось і скумбрія, то під час вагітності це збільшувало швидкість поширення пульсової хвилі у дітей.

    Нагадаємо, Центр громадського здоров'я розповів, якого раціону слід дотримуватися вагітним під час сильної спеки.

    Протягом вагітності здорове та збалансоване харчування матері допомагає дитині розвиватися і рости.

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    Теги: жінка ДНК харчування ВООЗ дієта
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    Дієта під час вагітності впливає на дитину