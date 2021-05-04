Що відомо про вплив ковід-вакцини на вагітність: відповідь ВООЗ

Вакцини запобігають важкому перебігу хвороби в разі інфікування

Голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт заявив, що вагітні жінки можуть бути більш вразливими до Covid-19, а вплив вакцинації на вагітність наразі досліджується. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

«Нині проводяться дослідження з цього питання. І це не ВООЗ робить, а, як правило, регуляторні органи органи країн та фармацевтичні компанії, що виробляють вакцини. Ми знаємо, що вагітні жінки можуть бути більш вразливими до Covid-19, і тому потрібно оцінювати кожний окремий випадок отримання вакцини вагітною жінкою», – розповів Ярно Хабіхт.

Крім того, говорячи про терміни досягнення колективного імунітету від коронавірусу в Україні, голова представництва ВООЗ в Україні зазначив, що наразі це неможливо визначити.

«Ми маємо справу з новою хворобою. Ми досліджуємо ще, як довго діють вакцини, які вводяться. Ці критерії невідомі. Тому ніхто не знає, коли настане колективний імунітет. Другий аспект, який надзвичайно важливий, коли говоримо про вакцинацію, полягає у тому, що вакцини запобігають важкому перебігу хвороби в разі інфікування», – сказав він.

Нагадаємо, у лютому компанія Pfizer почала тестувати вакцину від коронавірусу на вагітних.

Разом з тим Міністерство охорони здоров'я України рекомендує вагітним жінкам відтермінувати щеплення до часу після завершення вагітності.

Також стало відомо, що США почнуть вакцинувати дітей препаратом Pfizer. Минулого тижня США повністю вакцинували від коронавірусу 100 мільйонів людей. 100 млн – це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини.

Раніше ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

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