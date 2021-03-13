ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX

Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти коронавірусу – це подальший крок до контролю над пандемією», – підкреслив глава ВООЗ Тедрос Абханом Гебреєсус.

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

Як повідомлялося, 11 березня Європейське медичне агентство (ЕМА) рекомендувало надати ринкову авторизацію вакцини від коронавірусу виробництва Janssen Pharmaceutica.

27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson & Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.

Нагадаємо, у лютому компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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