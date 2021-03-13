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    ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

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    ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson &amp; Johnson - ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson
    ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

    Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX

    Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

    Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    «Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти коронавірусу – це подальший крок до контролю над пандемією», – підкреслив глава ВООЗ Тедрос Абханом Гебреєсус.

    Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

    Як повідомлялося, 11 березня Європейське медичне агентство (ЕМА) рекомендувало надати ринкову авторизацію вакцини від коронавірусу виробництва Janssen Pharmaceutica.

    27 лютого екстрене застосування вакцини від Johnson & Johnson дозволили в Управлінні США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.

    Вакцина від Johnson & Johnson - однокомпонентна, для щеплення потрібна тільки одна її доза. Препарат залишається стабільним протягом 2 років при зберіганні в умовах -20 градусів за Цельсієм і як мінімум 3 місяці при температурі 2 - 8 градусів за Цельсієм.

    За даними розробників, за результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина показала ефективність від 66 до 72%.

    Нагадаємо, у лютому компанія Johnson&Johnson подала заявку на дозвіл для застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європейському союзі.

    В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

    Від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

    Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

    Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

    Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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    Теги: ЄС США щеплення вакцинація ВООЗ
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