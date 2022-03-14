Промислові гіганти продовжують йти з російського ринку

Asus розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес в Росії

Японські, тайванські, швейцарські компанії тікають з ринку країни-агресора

Ще кілька промислових гігантів із різних галузей виробництва заявили про припинення роботи в Росії.

Швейцарська компанія Burckhardt Compression, один із провідних світових виробників промислових поршневих компресорів, не прийматиме нових замовлень з або для Росії.

«З великою тривогом і жахом Burckhardt Compression спостерігала за новинами про конфлікт між Росією та Україною... У середньому протягом багатьох років приблизно 2-5% продажів Burckhardt Compression припадало на Росію», – зазначили в компанії.

Японська компанія Ricoh, яка спеціалізується на виробництві принтерів, фотоапаратів та інших багатофункціональних пристроїв, заявила про призупинення поставок до РФ.

«Зараз Україна та прилеглі території стикаються із серйозною гуманітарною кризою. Багато людей, включаючи мирних жителів, загинули або були змушені евакуюватися за кордон. Ricoh Group глибоко засмучена цими трагічними подіями та висловлює глибокі співчуття жертвам», – йдеться в заяві компанії.

Тайванська компанія Asus розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес в Росії. міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа, яку цитує Reuters, заявила, що Тайвань «підтримує інші демократії» і вжив заходів проти Росії, а Asus «загалом дбатиме про свою репутацію».

Японська транснаціональна компанія Bridgestone зупиняє виробництво в Росії, а також – всі нові інвестиції та поставки до країни-агресора.

«Ми вирішили призупинити нашу виробничу діяльність в Росії до подальшого повідомлення. Рішення набуде чинності наступної п’ятниці, 18 березня, після необхідних підготовчих заходів. Компанія також вирішила заморозити будь-які нові інвестиції та негайно припинити експорт до Росії», – повідомив виробник.

Понад те, Bridgestone пожертвувала 1 мільйон євро Червоному Хресту, на додаток до 2,5 млн євро, пожертвуваних управлінню ООН у справах біженців для підтримки українців.

Крім того, німецька компанія Bosch припинила постачання побутової техніки та комплектувальних із Європейського Союзу до Російської Федерації та розпочала процес зупинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі, повідомив співзасновник monobank Дмитро Дубілет із посиланням на Bosch Home Ukraine.

Як повідомлялось, в РФ великий виробник побутової хімії та товарів для гігієни P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) підвищує відпускні ціни в середньому на 40%.