ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії

Санкції набудуть чинності, щойно вони будуть невдовзі опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу

Новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України

Постійні представники ЄС (COREPER) у понеділок затвердили четвертий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Про це повідомило французьке головування у Раді Євросоюзу у Twitter.

Відзначається, що новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки.

Санкції набудуть чинності, щойно вони будуть невдовзі опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо агресії Росії проти України, у якій йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що четвертий пакет санкцій передбачає нові обмеження проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть», «Транснефть» та «Газпром нефть». Утім, ЄС наразі продовжать купувати у них нафту.

Сьогодні стало відомо, що велика косметична компанія йде з Росії. Avon зупиняє експорт продукції з російського заводу та припиняє всі інвестиції в РФ.

Ще кілька промислових гігантів із різних галузей виробництва заявили про припинення роботи в Росії. Швейцарська компанія Burckhardt Compression, один із провідних світових виробників промислових поршневих компресорів, не прийматиме нових замовлень з або для Росії.

Тайванська компанія Asus розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес в Росії.

Крім того, німецька компанія Bosch припинила постачання побутової техніки та комплектувальних із Європейського Союзу до Російської Федерації та розпочала процес зупинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялось, в РФ великий виробник побутової хімії та товарів для гігієни P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) підвищує відпускні ціни в середньому на 40%.



