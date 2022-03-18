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    У Запоріжжі «націоналізовано» два вагони з листовим металом російського бізнесмена

    Керівник області побажав колишнім власникам іти слідом за російським воєнним кораблем - У Запоріжжі «націоналізовано» два вагони з листовим металом російського бізнесмена
    Керівник області побажав колишнім власникам іти слідом за російським воєнним кораблем
    скріншот з відео

    В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    На вузловій сортувальній залізничні станції «Запоріжжя-Ліве» українські волонтери натрапили на несподівану знахідку. Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

    «На Запоріжжя-ліве доблесні волонтери виявили два вагони з листовим металом, які належали якомусь російському власнику. З цього металу повинні були робити такі штуки, які стріляють в наших солдатів. Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!» – наголосив керманич області.

    Він побажав колишнім власникам іти слідом за російським воєнним кораблем .

    Як відомо, у березні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.

    Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно на території України, що безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її державним компаніям.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі «націоналізовано» два вагони з листовим металом російського бізнесмена