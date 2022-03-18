У Запоріжжі «націоналізовано» два вагони з листовим металом російського бізнесмена

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

На вузловій сортувальній залізничні станції «Запоріжжя-Ліве» українські волонтери натрапили на несподівану знахідку. Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

«На Запоріжжя-ліве доблесні волонтери виявили два вагони з листовим металом, які належали якомусь російському власнику. З цього металу повинні були робити такі штуки, які стріляють в наших солдатів. Так от, метал затримано і вилучено задля потреб оборони України!» – наголосив керманич області.

Він побажав колишнім власникам іти слідом за російським воєнним кораблем .

Як відомо, у березні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, що належать РФ чи держкомпаніям агресора.

Так, держава зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно на території України, що безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її державним компаніям.