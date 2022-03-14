Росія не змогла продати нафту. ЄС готує нові санкції

ЄС може запровадити нові санкції проти трьох російських нафтових компаній

Російська державна нафтова компанія «Зарубежнефть» сьогодні не змогла продати свою нафту. Ніхто не захотів її купувати, на тендер не зареєструвалась жодна компанія-покупець. Раніше нафта «Сургутнефтегазу» також не змогла продати свою сировину.

Російське видання «Нафтогаз» пише, що «Зарубежнефть» намагалася продати 600 тисяч тонн нафти з відвантаженням у другому кварталі.

Перед цим проблеми із продажем нафти були й у компанії «Роснефть».

Країни Європейського Союзу мають намір запровадити нові санкції проти трьох найбільших російських нафтових компаній – «Роснефти», «Транснефти» та «Газпромнефти». Але при цьому продовжать робити у них закупівлі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Євросоюзі.

На ці компанії вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування. Новий пакет обмежень, як очікується, заблокує інвестиції у проєкти видобутку та розвідки палива.

При цьому в Євросоюзі наполягають, що нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту цих трьох російських компаній.

Минулого тижня ми повідомляли, що Росія лишилась без покупців своєї нафти. Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти немає покупців.