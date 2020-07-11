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    Диседент про перший рік Зеленського: Олігархи потужно повертаються

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    Україна перебуває у багатовимірній кризі &ndash; у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній - Диседент про перший рік Зеленського: Олігархи потужно повертаються
    Україна перебуває у багатовимірній кризі – у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній

    Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського, – Зісельс

    Україна перебуває у багатовимірній кризі – у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній. До такого висновку приходить відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

    «Наш нинішній рух – це крок вперед, потім два кроки назад. Потім трошки вліво і вправо, де влада може більше сподобатися електорату, туди вона й рухається. Ми втрачаємо своїх союзників, яких набули в попередні роки. Антипутінська коаліція потроху розпадається», – зазначив Йосип Зісельс.

    На його думку, олігархи потужно повертають в життя українців.
    «Я думаю, що Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського. Цей вплив можливо трохи зменшився, але все одно є найбільшим. Трохи зріс вплив Ахметова на президента і я бачу, що як і при Кучмі, зараз вибудовується олігархічна рівновага. Тобто ті обіцянки, які давалися владою на початку – боротьба з корупцією, олігархами – не виконані», – підкреслив громадський діяч.

    Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.

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