Диседент про перший рік Зеленського: Олігархи потужно повертаються



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Україна перебуває у багатовимірній кризі – у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній

Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського, – Зісельс

Україна перебуває у багатовимірній кризі – у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній. До такого висновку приходить відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

«Наш нинішній рух – це крок вперед, потім два кроки назад. Потім трошки вліво і вправо, де влада може більше сподобатися електорату, туди вона й рухається. Ми втрачаємо своїх союзників, яких набули в попередні роки. Антипутінська коаліція потроху розпадається», – зазначив Йосип Зісельс.

На його думку, олігархи потужно повертають в життя українців.

«Я думаю, що Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського. Цей вплив можливо трохи зменшився, але все одно є найбільшим. Трохи зріс вплив Ахметова на президента і я бачу, що як і при Кучмі, зараз вибудовується олігархічна рівновага. Тобто ті обіцянки, які давалися владою на початку – боротьба з корупцією, олігархами – не виконані», – підкреслив громадський діяч.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.