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    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)

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    Восени новий садочок зустрічатиме 180 дітей - Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Восени новий садочок зустрічатиме 180 дітей
    Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація/Facebook

    Яскраві малюнки є частиною сучасного дизайну цього дитсадка, вони створюватимуть радісну та казкову атмосферу

    У селі Опришени на Буковині незабаром відкриється дитячий садочок, особливістю якого стане унікальне внутрішнє оформлення. Усі 20 кімнат закладу будуть прикрашені ексклюзивними малюнками. Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

    «Усі ескізи ми придумуємо та відтворюємо власноруч. Ці малюнки є частиною сучасного дизайну цього дитсадка, вони створюватимуть радісну та казкову атмосферу для дітей. Розпис однієї кімнати займає добу. Найбільшою за обсягом робіт є їдальня, тут ми працювали два дні», – розповів художник Юрій Телегуз.

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    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)
    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)

    Сучасний дитсадок будується за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». На фінальний етап робіт Державний фонд регіонального розвитку виділив громаді одинадцять мільйонів гривень.

    «Раніше в цьому селі не було жодного дошкільного закладу, а тепер, завдяки «Великому будівництву», тут з’явився просторий, потужний дитсадок. Уже зовсім скоро він стане комфортним осередком для виховання дітей, адже підрядник випереджає графік виконання робіт на два тижні», – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Будівельники, за словами першого заступника голови ОДА Богдана Ковалюка, облаштовують прилеглу територію. А вже восени садочок на 180 місць прийме перших дітей.

    Додамо, що три санаторні дитячі садочки Києва перетворять у заклади дошкільної освіти загального типу.

    Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

    Також Кличко повідомляв, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.

    Нагадаємо, що в Рівному відкриють новий дитячий садок, здатний прийняти 220 малюків.


    Теги: діти будівництво Чернівці
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    Дітей в Чернівцях потішать незвичайним дитсадком (фото)