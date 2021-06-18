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    У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)

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    Нетиповий садочок, що зводять у Рівному, має форму сот - У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)
    Нетиповий садочок, що зводять у Рівному, має форму сот
    Фото з відкритих джерел

    Садок будують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»

    Цього року в Рівному відкриють новий дитячий садок, здатний прийняти 220 малюків. Про унікальний проєкт у Facebook розповів Юрій Голик.

    В основу будівлі покладено проєкт, раніше реалізований у Дніпропетровській області. Новий садочок матиме форму сот, яскраві та повністю інклюзивні інтер'єри, підвищену енергоефективність.

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    У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)
    У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)
    У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)

    «Нагадаю, що перші й поки єдині в країні садочки сучасної архітектури були побудовані нами в Дніпропетровській області. Наприклад, садочки на 115 місць в формі сот у Підгородньому, Романковому та Іларіоновому», – повідомив Голик.

    Тепер такий же яскравий садочок з'явиться у Рівненській області.

    «Завжди говорив, що пора давно закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше до гри в Quake і Doom, а не до перебування у них дітей», підкреслив колишній радник голови Дніпропетровської ОДА.

    Нагадаємо, дитсадок у селищі Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області потрапив у базу найкращих архітектурних об’єктів світу.

    Додамо, що «Велике будівництво» виявилося не таким вже і великим. На Волині люди, не дочекавшись президентської програми, почали самотужки будувати дороги з власні гроші. Поки що назбирали гроші лише на те, щоб хоча б привести до ладу неасфальтовані шляхи.

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    Теги: будівництво Рівне дитячий садок
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    У Рівному фінішує будівництво незвичного дитсадка (фото)