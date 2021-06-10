На Сумщині Зеленський створить унікальний дитсадок

Загальна вартість проєкту – 58,8 млн грн

На Сумщині у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбувається зведення сучасного та комфортного дитячого садку. У Сумській ОДА повідомили, що проєкт готовий вже на 75%.

«Дитячий садок в Сумах є унікальним. Це розробка архітекторів та дизайнерів із м. Суми. Родзинка в тому, що в садочку максимально використовуватиметься природне освітлення. Також там будуть басейн, підйомник, тепла підлога», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника регіону Василя Хоми, робочі вже влаштували інженерні мережі більше ніж на 90%, провели електрику, підключили водопостачання, опалення та встановили систему пожежної сигналізації. Наразі фахівці укладають теплу підлогу.

«Оглянув особисто. Всі роботи ведуться згідно з проєктом, технологічні процеси витримуються. Ми постійно комунікуємо як з міською владою, так і з підрядниками. Вирішуємо вчасно всі проблеми, щоб дитячий садочок запрацював якнайшвидше», – прокоментував Василь Хома.

На будівництві працює близько 60 людей. Загальна вартість проєкту – 58,8 млн грн. Кошти виділили з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше повідомив, що в планах програми президента на 2021 рік – продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення у лікарнях –177 об'єктів.

Додамо, що в Україні планують «закопати» 9 мільярдів доларів. Але це зовсім не зрада – ці гроші в найближчі три роки Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг. Всього планується відремонтувати 160 тисяч кілометрів.

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