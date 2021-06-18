Столична влада хвалиться, що Київ майже подолав чергу до дитсадків

Наразі у дитячих садочках Києва 9 тис. вільних місць

Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей. Про це Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Ми можемо сказати, що Київ практично подолав чергу до дитячих садочків. І столиця продовжує розширювати мережу дошкільної освіти. Щороку ми будуємо нові та оновлюємо існуючі садки, також збільшуємо кількість місць у них. Тільки минулого року у столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки, а за останніх кілька років – 33», – повідомив Кличко.

Мер зазначив, що в 2017 році столиця впровадила електронну систему запису дітей до дитячих садочків і повністю автоматизувала процес отримання запрошення до обраного батьками закладу.

«Цього року 19 тисяч дітей за такими запрошеннями вже зараховані до дитячих садочків Києва. Ще 9 тисяч місць – вільні. На них розіслали запрошення та очікують відповіді від батьків. Зазначу, що за статистикою, приблизно 47% дітей не відвідують садочки щодня. Користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків, які влаштували дітей в комунальні садки, але не водять їх туди. Якщо раніше ці місця зберігалися за дітьми, що не ходять у садок, а інші діти стояли в черзі, то тепер, відповідно до постанови уряду, дитина може бути відрахована з дитсадка, якщо не відвідує його протягом двох місяців поспіль без поважних причин», – наголосив Кличко.

Мер нагадав, що в 2019 році міська влада запровадила проект «Гроші ходять за дитиною», який надає пріоритетне право зарахування до садочків дітям киян та можливість батькам отримати компенсацію з міського бюджету за навчання дітей у приватних дитсадках. Минулого року таким правом скористалися понад 1,5 тисячі київських родин.

Нагадаємо, 26 травня мер Києва відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.