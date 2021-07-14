Кілька музичних класів, сучасне обладнання: у Києві зводять новий дитсадок (фото, відео)

Кличко показав, як будують новий дитячий садочок у Святошинському районі

У Святошинському районі Києва завершують будівництво нового дитячого садочка на 130 місць. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

«Місто продовжує будувати нові дитячі садочки і школи та оновлювати діючі заклади освіти. Роботи сьогодні тривають на 24 об’єктах, – повідомив мер. – Наприклад, вже невдовзі завершимо будівництво нового дитсадка на 130 місць у Святошинському районі, на вулиці Бахмацькій. Там звели 2 поверхи приміщення, встановили вікна та двері. Завершили вже роботи з прокладання всіх комунікацій, в тому числі – й нової, сучасної вентиляційної системи. В садочку буде і свій теплопункт, за допомогою якого регулюватимуть температуру в приміщенні закладу».

Кличко опублікував відео про те, як триває будівництво об’єкта.

У садочку встановлять сучасне ігрове інтерактивне обладнання, облаштують кілька окремих музичних класів. Новий садочок буде безбар’єрним і прийматиме дітей з вадами здоров’я.

«Нагадаю, що за останніх кілька років у Києві побудували 9 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих садочка. А 1 вересня відкриємо нову школу в Солом’янському районі столиці», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 26 травня Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

Мер повідомив, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.