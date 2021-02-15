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    Українські туристи застрягли на Занзібарі. Авіакомпанія нарешті прокоментувала ситуацію

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    Майже 200 українських туристів застрягли на Занзібарі - Українські туристи застрягли на Занзібарі. Авіакомпанія нарешті прокоментувала ситуацію
    Майже 200 українських туристів застрягли на Занзібарі
    Фото: Facebook/Антон Ткачов

    У SkyUp повідомили, що пасажири найближчим часом будуть вдома

    Майже 200 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. У понеділок, 15 лютого, у компанії SkyUp нарешті прокоментували ситуацію. Коментар із вибаченнями представники авіакомпанії розмістили у відповідь на прохання повернути українців додому.

    «Приносимо вибачення за ситуацію, що склалася, перед кожним нашим пасажиром. Ми також докладаємо всіх зусиль для повернення їх додому. Для нас ця ситуація форс-мажорна. Працюємо 24/7. Наші пасажири найближчим часом будуть вдома», – написали в SkyUp.

    Водночас у компанії не уточнили, які умови надали пасажирам на час їхнього вимушеного перебування на Занзібарі. Також у SkyUp публічно не повідомили, яка причина змусила туристів третю добу перебувати у стані невизначеності.

    Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправний літак.

    «МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення», – повідомив речник МЗС.

    Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.

    Теги: авіація літак Африка
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