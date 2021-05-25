  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У МЗС Польщі впевнені, що Протасевича били у білоруській в'язниці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні - У МЗС Польщі впевнені, що Протасевича били у білоруській в'язниці
    Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні
    Фото Скріншот

    Білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО

    У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео. Про це заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі «Польського радіо».

    Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

    «На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини», – сказав Яблонський.

    Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

    Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.

    Нагадаємо, засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича.

    Тим часом, Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП «Украерорух» прийняти для цього необхідних заходів», – повідомив прем'єр.

    Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.

    Читайте також:

    Теги: МЗС Білорусь СІЗО права людини Роман Протасевич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У МЗС Польщі впевнені, що Протасевича били у білоруській в'язниці