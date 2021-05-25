У МЗС Польщі впевнені, що Протасевича били у білоруській в'язниці

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні

Білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО

У Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені в побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео. Про це заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський заявив в ефірі «Польського радіо».

Він повідомив, що польське зовнішньополітичне відомство налагодило контакт з родичами Протасевича, які не знають про стан його здоров'я.

«На записі видно, що щодо нього застосовувалося насильство, видно сліди побоїв. Видно, що щодо нього порушувалися права людини», – сказав Яблонський.

Раніше мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що із затриманим опозиціонером все гаразд і він у СІЗО.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями і дає свідчення.

Нагадаємо, засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича.

Тим часом, Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП «Украерорух» прийняти для цього необхідних заходів», – повідомив прем'єр.

Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.