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    Кива похвалив режим Лукашенка та сказав, що «Україну колонізували американці»

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    Кива похвалив режим Лукашенка та сказав, що «Україну колонізували американці»
    Фото ms.detector.media

    Також нардеп вважає, що Україна з 2014 року нібито «контролюється» США

    Одіозний нардеп Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива похвалив режим Олександра Лукашенка і спецоперацію із затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «Білорусь послідовно і системно захищає свою незалежність у протистоянні із західними державами, які намагаються отримати контроль над країною, як це у них вийшло з Україною у 2014 році. Спецслужби Білорусі, нейтралізуючи зрадників і агентів іноземних розвідок, отримуючи достовірну інформацію про підготовку перевороту, приводять в сказ і істерію тих, хто до цієї спроби перевороту був причетний!» – зазначив Кива.

    Також нардеп вважає, що Україна з 2014 року нібито «контролюється» США.

    «Державна позиція, яка заслуговує на повагу, на тлі захопленої і колонізованої у 2014-му України з її маріонетковою владою, підконтрольною американському посольству», – підсумував нардеп від партії ОПЗЖ.

    23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

    Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

    Нагадаємо, раніше Кива уже привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь США незалежність літак Україна Роман Протасевич
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    Кива похвалив режим Лукашенка та сказав, що «Україну колонізували американці»