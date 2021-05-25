Кива похвалив режим Лукашенка та сказав, що «Україну колонізували американці»

Також нардеп вважає, що Україна з 2014 року нібито «контролюється» США

Одіозний нардеп Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива похвалив режим Олександра Лукашенка і спецоперацію із затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Білорусь послідовно і системно захищає свою незалежність у протистоянні із західними державами, які намагаються отримати контроль над країною, як це у них вийшло з Україною у 2014 році. Спецслужби Білорусі, нейтралізуючи зрадників і агентів іноземних розвідок, отримуючи достовірну інформацію про підготовку перевороту, приводять в сказ і істерію тих, хто до цієї спроби перевороту був причетний!» – зазначив Кива.

Також нардеп вважає, що Україна з 2014 року нібито «контролюється» США.

«Державна позиція, яка заслуговує на повагу, на тлі захопленої і колонізованої у 2014-му України з її маріонетковою владою, підконтрольною американському посольству», – підсумував нардеп від партії ОПЗЖ.

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

Нагадаємо, раніше Кива уже привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.