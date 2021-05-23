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    На борту літака, що екстрено сів у Мінську, силовики затримали відомого опонента Лукашенка

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    Повідомлення про мінування літака очевидно було провокацією білоруських силовиків з метою затримати ворога режиму - На борту літака, що екстрено сів у Мінську, силовики затримали відомого опонента Лукашенка
    Повідомлення про мінування літака очевидно було провокацією білоруських силовиків з метою затримати ворога режиму
    Фото: instagram/nexta_tv

    Затриманому засновнику Telegram-каналу Nexta Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара

    Колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич затриманий силовиками у Білорусі. Він знаходився в літаку компанії Ryanair, який здійснив екстрену посадку у Мінську через повідомлення про замінування.

    «На борту рейсу, який летів з Афін до Вільнюса, був наш екс-головний редактор Роман Протасевич! У Білорусі йому загрожує смертна кара. Лукашисти захопили літак, щоб заарештувати Протасевича», – йдеться у повідомленні каналу.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська також висловилася про захоплення Романа Протасевича на борту Ryanair.

    «Абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста та блогера Романа Протасевича», – зазначила вона.

    За її словами, режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних Telegram-каналів. Тихановська вважає, що лише за це в Білорусі Протасевичу може загрожувати смертна кара.

    Нагадаємо, що минулого вересня два засновники найпопулярніших у Білорусі Telegram-каналів Nexta і Nexta Life – керівник Степан Путило і колишній головний редактор Роман Протасевич – були внесені Комітетом держбезпеки Білорусі до списку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

    У лютому слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції Степана Путіло і Романа Протасевича. Крім того, в Мінську був затриманий адміністратор трьох протестних Telegram-каналів.

    Сьогодні стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко літак замінування смертна кара Ryanair Світлана Тихановська
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    На борту літака, що екстрено сів у Мінську, силовики затримали відомого опонента Лукашенка