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    Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

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    &laquo;Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію&raquo; - Шмигаль - Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

    «Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію» - Шмигаль

    Фото з відкритиїх джерел

    Українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі

    Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «З 00 годин 00 хвилин 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП «Украерорух» прийняти для цього необхідних заходів», – повідомив прем'єр.

    Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Крім цього уряд доручив прикордонній службі припинити оформлення пасажирів, які слідують з Білорусі або в Білорусь, в митних пунктах аеропортів.

    «Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлено на забезпечення безпеки польотів і пасажирів», – пояснив Шмигаль.

    Нагадаємо, учора секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору. «З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання», – сказав секретар РНБО.

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    Теги: Білорусь РНБО літак заручники Володимир Зеленський Ryanair уряд влада Денис Шмигаль Роман Протасевич
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    Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю