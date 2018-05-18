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    Для обходу блокування в Росії Telegram використовує… технології Міноборони РФ

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    Telegram використовує концепцію «пакет в пакеті», способи реалізації якої описують патенти Міноборони Росії

    Мессенджер Telegram використовує концепцію автоматичної зміни IP-адрес для обходу блокування. Фахівці Міноборони РФ отримали три патенти на цю технологію близько 10 років тому, пише «Коммерсант».

    Telegram використовує концепцію «пакет в пакеті», способи реалізації якої описують патенти Міноборони РФ. Крім того, месенджер застосовує наскрізне шифрування, оскільки використання лише одного методу неефективно.

    Ідея, яка об'єднує патенти Міноборони полягає в підвищенні «стійкості роботи сегмента мережі при деструктивних діях», що добре пояснює реальність роботи програми в Росії сьогодні.

    У свою чергу, колишній директор особливих напрямків однієї з структур Telegram Антон Розенберг заперечує використання патентів оборонного відомства. За його словами, способи обходу блокування «очевидні і лежать на поверхні».

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