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    Події в Україні

    Вакцина від Covid-19: в Україні розробляється ще один кандидат

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    На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень - Вакцина від Covid-19: в Україні розробляється ще один кандидат
    На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень

    Грант на розробку кандидата в вакцини отримав Інститут біології клітини Національної академії наук України

    В Україні йде розробка ще одного кандидата в вакцини від коронавірусу. Про це в інтерв'ю «Сегодня» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень.

    «Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний грант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину», – сказав Ляшко.

    Нагадаємо, в середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти Covid-19.

    До слова, Степанов анонсував появу української вакцини через рік.

    Нагадаємо, що в Україні з’явилися тести на коронавірус, які роблять за 15 хвилин.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    Крім того, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    Нагадаємо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував появу нових експрес-тестів на коронавірус Covid-19, які показуватимуть результати за 15-30 хвилин.

    Також Віктор Ляшко додав, що нові експрес-тести лікарі можуть зробити пацієнтам відразу при госпіталізації. Через те, що результати діагностики будуть готові через 15-30 хвилин після проведення тесту і без спеціальних лабораторних умов.

    лікар вакцинація Віктор Ляшко
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