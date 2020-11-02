Вакцина від Covid-19: в Україні розробляється ще один кандидат

На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень

Грант на розробку кандидата в вакцини отримав Інститут біології клітини Національної академії наук України

В Україні йде розробка ще одного кандидата в вакцини від коронавірусу. Про це в інтерв'ю «Сегодня» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На розробку ще одного кандидата було виділено грант Фондом національних досліджень.

«Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний грант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, в середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти Covid-19.

До слова, Степанов анонсував появу української вакцини через рік.

Нагадаємо, що в Україні з’явилися тести на коронавірус, які роблять за 15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Крім того, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

Нагадаємо, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував появу нових експрес-тестів на коронавірус Covid-19, які показуватимуть результати за 15-30 хвилин.

Також Віктор Ляшко додав, що нові експрес-тести лікарі можуть зробити пацієнтам відразу при госпіталізації. Через те, що результати діагностики будуть готові через 15-30 хвилин після проведення тесту і без спеціальних лабораторних умов.