S&P прогнозує критично повільні темпи вакцинації в Україні

S&P Global Ratings не вірять в прискорення доставки вакцин до України

При нинішній динаміці щеплення до літа отримає лише 3% населення

До середини поточного року вакциною можна буде забезпечити менше 3% населення України, загалом темпи вакцинації будуть залишатися дуже повільними. Про це йдеться в прогнозі міжнародного рейтингового агентства повідомленні агентства S&P Global Ratings.

Як відзначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна повинна отримати 2,3 мільйона доз – з 8 мільйонів гарантованих – через центр всесвітнього доступу до вакцин Covid-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.

Крім того, нагадали в S&P, на даний момент влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

«Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною», – вважають в S&P.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою.

На початку березня міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов повідомив, що на його думку темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.