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    Події в Україні

    На Одещині через коня сталося смертельне ДТП

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    Аварія сталася ввечері 6 грудня у селі Нова Шибка - На Одещині через коня сталося смертельне ДТП
    Аварія сталася ввечері 6 грудня у селі Нова Шибка
    Фото з відкритих джерел

    Водій автомобіля Opel на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з конем, запряженим у віз

    У Захарівському районі Одеської області автомобіль Opel врізався у коня. Водій і тварина загинули, повідомило напередодні регіональне відділення поліції.

    Зазначається, що аварія сталася ввечері 6 грудня у селі Нова Шибка.

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з конем, запряженим у віз.

    «Тварина некеровано вибігла на дорогу назустріч автомобілю. У результаті зіткнення 69-річний автомобіліст і тварина загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до трагедії.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

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    На Одещині через коня сталося смертельне ДТП
    На Одещині через коня сталося смертельне ДТП

    Нагадаємо, що на Закарпатті внаслідок наїзду легковика загинув підліток.

    Теги: ДТП дороги водій автомобіль аварія
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