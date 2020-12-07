На Одещині через коня сталося смертельне ДТП

Водій автомобіля Opel на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з конем, запряженим у віз

У Захарівському районі Одеської області автомобіль Opel врізався у коня. Водій і тварина загинули, повідомило напередодні регіональне відділення поліції.

Зазначається, що аварія сталася ввечері 6 грудня у селі Нова Шибка.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel на заокругленій ділянці дороги зіткнувся з конем, запряженим у віз.

«Тварина некеровано вибігла на дорогу назустріч автомобілю. У результаті зіткнення 69-річний автомобіліст і тварина загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини, які призвели до трагедії.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, що на Закарпатті внаслідок наїзду легковика загинув підліток.