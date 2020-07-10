Дмитро Вовк: Формули «Роттердам+» вже немає рік, а краще жити нікому не стало



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Ажіотаж навколо формули «Роттердам+» створювався штучно

Колишній глава НКРЕКП – один з співавторів скандальної формули і зараз переховується закордоном

Ажіотаж навколо формули «Роттердам+» створювався штучно. На цьому наголосив колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в інтерв’ю «Главкому».

«Я навмисно зробив аналіз і можу вам сказати, що лише на 1+1 було, як мінімум, 13 програм «Гроші» – її вів «взірець високої моралі» у Верховній Раді депутат Дубінський. Там є й інша передача – «Право на владу». Так от, як мінімум в 13 передачах (в тому числі в трьох, де формула «Роттердам+» була основною темою) намагалися зазомбувати українців в тому, що саме формула є джерелом усіх проблем, що у випадку скасування формули тарифи для населення зменшаться. Реальність інша – від формули тарифи для населення зовсім не залежали, формули вже немає як мінімум один рік, а краще жити нікому не стало. Навпаки стало гірше, та ще й обіцяють перегляд тарифів для населення», – підкреслив Вовк.

Нагадаємо, через скандальне розслідування у справі «Роттердам+» Дмитру Вовку доводиться переховуватися за межами України. Національне антикорупційного бюро (НАБУ) вже три роки намагається довести, що ціна вугілля, яка кілька років формувалась за цією формулою, містила корупційну складову. Після зміни влади в Україні і після запуску нового енергоринку, коли ціна вже не розраховувалася за спірною формулою, детективи НАБУ посилено взялись за розслідування. 8 серпня 2019 року вони оголосили підозри шести особам, двох навіть взяли під варту, але згодом відпустили. Серед головних підозрюваних також Дмитро Вовк. Фігурантів звинуватили у зловживанні службовим становищем, коли вони запровадили «Роттердам+». Досудове слідство у провадженні триває й досі.