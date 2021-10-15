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    Дмитру Луценку – 100. Син легендарного поета згадав, як народився гімн столиці «Києве мій»

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    У 1976 році Дмитро Луценко разом із Ігорем Шамо за пісню &laquo;Києве мій&raquo; став лауреатом Шевченк - Дмитру Луценку – 100. Син легендарного поета згадав, як народився гімн столиці «Києве мій»

    У 1976 році Дмитро Луценко разом із Ігорем Шамо за пісню «Києве мій» став лауреатом Шевченк

    фото: з відкритих джерел

    Сергій Луценко: «Батько розповідав, як йому не давалася ця фраза «Як тебе не любити, Києве мій»

    На знамениту фразу до пісні «Києве мій» відомого поета-пісняра Дмитра Луценка надихнула розмова двох закоханих, яку він почув, прогулюючись парком. Про це у розмові «Главкомом» розповів син легендарного поета-пісняра Сергій Луценко.

    «Він (Дмитро Луценко- «Главком») розповідав, як йому не давалася ця фраза «Як тебе не любити, Києве мій». Начебто вже все було написано, а от цієї фрази не вистачало. Батько вийшов на прогулянку на Володимирську гірку і просто на вулиці почув фразу, яку сказав закоханий хлопець дівчині «Як тебе не любити, моя кохана!». Це точно попало під настрій твору. Дмитро Омелянович використав цю фразу, яка стала крилатою, а пізніше стала гімном міста Києва», – пригадав син відомого поета-пісняра.

    Сергій Луценко також уточнив, що свої музичні хіти, його батько писав удосвіта, коли в хаті було тихо і ніхто не заважав. «У батька був особливий біоритм. Він прокидався о четвертій–п’ятій годині. І оцей час, коли всі спали, йому добре працювалося, бо ніхто не заважав. Ми жили у скромних умовах: у нас було дві кімнати на чотирьох. Тож він працював до сходу сонця, лежачи в ліжку. Писав олівцем або чорнильною ручкою. Він ніколи не виправляв, а переписував наново та вставляв правки вже в новий аркуш паперу. А відпрацьований аркушик він зминав, робив такі ніби кульки. І кидав собі під ноги. Ранок приходив, восьма–дев’ята година – а вся кімната застелена тими кульками паперовими. Так от він працював», – пригадав Луценко.

    Сергій Луценко відкриває свято «Осіннє золото», на фоні меморіальної дошки батькові на Березоворудському народному музеї, 2021 рік
    Сергій Луценко відкриває свято «Осіннє золото», на фоні меморіальної дошки батькові на Березоворудському народному музеї, 2021 рік
    15 жовтня 100 років з дня народження Дмитра Луценка. Його «Мамину вишню» й досі співають тисячі, а кілька мільйонів киян зізнаються в любові рідному місту його рядками. Поет-пісняр, ліричний та щирий Дмитро Луценко народився на Полтавщині, у Березовій Рудці. Саме там, де на дворянських балах поет Тарас Шевченко закохався у Ганну Закревську. У 1933 році, тікаючи від голоду, Дмитро поїхав працювати на Донбас. У 1941 пішов на фронт.

    Після війни розпочалася його київська історія: історія кохання до Тамари Іванівни довжиною в життя, історія журналіста. Але найголовніше – в цей період зазвучала його пісня.

    Більше про автора незабутніх шлягерів – у розмові «Главкома» з Сергієм Луценком, сином легендарного поета-пісняра.

    Теги: Київ культура Україна гімн пісня
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    Дмитру Луценку – 100. Син легендарного поета згадав, як народився гімн столиці «Києве мій»