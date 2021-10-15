Перша область перейшла в «червону» зону карантину: список обмежень

У Херсонській області останніми днями за індикаторними показниками спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки

Херсонська область перейшла у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня

З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Відповідне рішення 12 жовтня ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

«Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Херсонської області та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомляв міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Як повідомляв заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у Херсонській області останніми днями за індикаторними показниками спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дало підстави для запровадження «червоного» рівня. Зокрема, перевищення фіксують за кількостю госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів.

У МОЗ інформують, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає запровадження у регіоні низки обмежень.

Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас наголошується, що ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений Covid-сертифікат.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні епіднебезпеки не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

Тим часом в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Раніше стало відомо, яка область наступного тижня найімовірніше потрапить у «червону» зону.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.