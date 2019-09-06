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    Дніпро відкрив Новий міст для безкоштовних автобусів

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    Дніпро відкрив Новий міст для безкоштовних автобусів
    Фото: Укрінформ

    Раніше Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття моста 14 вересня

    Комунальні служби Дніпра відкрили Новий міст для безкоштовних автобусів. Про це повідомив представник Дніпровської міської ради.

    Повідомляється, що з лівого берега автобуси вирушають із зупинки біля ТРЦ Вавилон, з правого - біля зупинки річкового трамвая.

    Інтервал руху автобусів - 15 хвилин.

    Повне відкриття моста заплановано на 14 серпня.

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    Новий міст з'єднує лівий берег Дніпра з центром міста.

    Як повідомлялось, 12 липня президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер має піти з посади.

    Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м.

    У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

    Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.

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