Дніпро відкрив Новий міст для безкоштовних автобусів



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Фото: Укрінформ

Раніше Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття моста 14 вересня

Комунальні служби Дніпра відкрили Новий міст для безкоштовних автобусів. Про це повідомив представник Дніпровської міської ради.

Повідомляється, що з лівого берега автобуси вирушають із зупинки біля ТРЦ Вавилон, з правого - біля зупинки річкового трамвая.

Інтервал руху автобусів - 15 хвилин.

Повне відкриття моста заплановано на 14 серпня.

Новий міст з'єднує лівий берег Дніпра з центром міста.

Як повідомлялось, 12 липня президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер має піти з посади.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.