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    У Дніпрі міськрада ввела заборону на гучну музику після 22:00

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    У Дніпрі міськрада ввела заборону на гучну музику після 22:00

    Жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі

    Дніпровська міська рада ввела заборону на гучну музику після 22:00 з вересня. Про це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз.

    За його словами, інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів штрафуватиме заклади.

    Також спільно з органами поліції будуть вилучатися підсилювачі, колонки та інше обладнання.

    Мороз зазначив, що жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі.

    Нагадаємо, Дніпровська міськрада вирішила частково перекрити рух по вулицях Глінки та Коцюбинського через будівництво ТЦ у центрі Дніпра до 2 вересня 2021 року.

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