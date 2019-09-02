У Дніпрі міськрада ввела заборону на гучну музику після 22:00



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Жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі

Дніпровська міська рада ввела заборону на гучну музику після 22:00 з вересня. Про це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз.

За його словами, інспекція з благоустрою за результатами виміру шумів штрафуватиме заклади.

Також спільно з органами поліції будуть вилучатися підсилювачі, колонки та інше обладнання.

Мороз зазначив, що жителі міста можуть подавати заявки на замір шуму в квартирі.

Нагадаємо, Дніпровська міськрада вирішила частково перекрити рух по вулицях Глінки та Коцюбинського через будівництво ТЦ у центрі Дніпра до 2 вересня 2021 року.