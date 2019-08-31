Запуск українсько-американської ракети Alpha запланували на 2020 рік



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Firefly Aerospace – приватне аерокосмічне підприємство з офісами у США та Україні

Запуск ракети «Альфа» українсько-американського аерокосмічного підприємства Firefly Aerospace запланований на перший квартал 2020 року.

Про це йдеться у відповіді офіційної сторінки Firefly Aerospace на Facebook.

«Наш перший запуск буде здійснений у першому кварталі 2020 року. Залишайтеся на зв’язку для додаткових деталей», – відповіли адміністратори сторінки на запитання одного з користувачів.

В компанії також оприлюднили світлину із робітниками перед конструкцією для випробувань малих носіїв.

«Новозбудований випробувальний стенд номер 4 дозволить повноцінне випробування збудованих на місці компанією Firefly композитних карбонових структур», – додали у компанії.

Раніше у Firefly Aerospace також розповіли, що нині триває серія випробувань кріогенних баків і карбонових структур. Вони опублікували фото однієї з таких структур – прототипу паливних баків першої ступені ракети та розповіли про її успішне випробування.

«Протягом випробування ми провели більше 50 циклів, підвищуючи показники аж допоки структура не витримала. Бак перевищив наші очікування на понад 140%», – похизувалися у команді Firefly.

Як повідомлялося, у березні 2019 року гендиректор Firefly Aerospace Томас Марк’юзік в інтерв’ю агентству припускав, що запуск відбудеться дещо раніше, 16 грудня 2019 року, з бази військово-повітряних сил США Ванденберг.

Firefly Aerospace – приватне аерокосмічне підприємство з офісами у м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване у Техасі, у той час як українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.

2017 року компанію Firefly Aerospace Тома Марк’юзіка, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляков, засновник асоціації Ноосфера та EOS Data Analytics. З тих пір робота над розробкою «Альфи» відновилася.

Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

Нагадаємо, американська компанія Firefly побудує в Україні місячний апарат на базі ізраїльського Beresheet.