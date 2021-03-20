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    Дніпропетровщина «помаранчева»: в області встановлено новий рівень епідемічної небезпеки

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    Наразі в області заборонено проводити масові заходи за участю понад 20 осіб - Дніпропетровщина «помаранчева»: в області встановлено новий рівень епідемічної небезпеки
    Наразі в області заборонено проводити масові заходи за участю понад 20 осіб
    Фото: pixabay

    Через спалах захворюваності на Covid-19 регіон вдається до радикальних заходів

    Через погіршення показників захворюваності Covid-19, «помаранчева» зона карантину вводиться у Дніпропетровській області. Як повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради, відоповідне рішення було ухвалено на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій.

    «Помаранчева» зона сигналізує, що ситуація з Covid-19 погіршується і Дніпропетровська область наближається до «червоної» зони. Наразі в області заборонено проводити масові заходи за участю понад 20 осіб. Також під забороною робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів. Заборонена робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури. Крім того, діють і обмеження попередніх «жовтої» і «зеленої» зон.

    Ввести посилений карантин і обмеження, які відповідають «червоному» рівню, можуть, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з цих показників:

    • Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

    • Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

    • Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

    • Менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

    • Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

    Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

    Відомо, що за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19, померло 260 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

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    Теги: Київ Дніпропетровщина карантин щеплення робота населення
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