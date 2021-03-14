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    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт

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    Експерт закликає посилити карантинні обмеження у Києві - У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    Експерт закликає посилити карантинні обмеження у Києві
    Фото: dw.com

    Ряд регіонів України вже перевищили осінній максимум госпіталізацій

    Протягом минулої доби в лікарнях України заповнили 1213 ліжок для хворих на Covid-19. Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

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    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
    У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт

    Всього на госпіталізації зараз знаходиться:

    • Пацієнтів з підозрою і підтвердженим Ковідом – 33058 (+1213);

    • Пацієнтів з Ковідом – 26221 (+967);

    • Всього в реанімації – 2450 (+41);

    • Всього на штучній вентиляції легень – 890 (–7).

    Крім того, дві області перевищили осінній максимум – Львівська та Миколаївська.

    Найбільше за добу заповнили ліжкомісць: Київ (+173), Львівська (+125) та Івано-Франківська (+85) області. У Дніпропетровській та Одеській областях зростання на 71 ліжкомісце. Раймкнший ріст в Кіровоградській та Луганській областях (+3).

    Тижневий середній показник денного заповнення +663 (+11).

    Найвищі середньодобові темпи за останній тиждень:

    • Київ +101;

    • Дніпропетровська обл +53;

    • Львівська обл +52;

    • Харківська обл +50;

    • Одеська обл +40;

    • Хмельницька та Миколаївська обл +39.

    Найвищі темпи заповнення ліжкомісць на з урахуванням чисельності населення (заповнення на 1 млн за 1 добу):

    • Миколаївська +35;

    • Київ +34;

    • Житомирська і Хмельницька області +31;

    «На загальному графіку, зверніть увагу як Київ йде вертикально вгору. А тепер хочу передати «привіт» київським чиновникам які думають вводити чи не вводити карантин. Ви ж в лікарні №8 або в №3 не хочете йти. Так ось в «Оберезі» та «Добробуті» і Добробуті – місць немає! В Олександрівській лікарні, якщо вірити звіту вже заповнення 90%, а реанімації заповнені усі!!!», – написав експерт.

    Нагадаємо, що у Києві протягом минулої доби виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей.

    Теги: Київ Facebook карантин населення коронавірус Євген Істребін
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