У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт

Ряд регіонів України вже перевищили осінній максимум госпіталізацій

Протягом минулої доби в лікарнях України заповнили 1213 ліжок для хворих на Covid-19. Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Всього на госпіталізації зараз знаходиться:

Пацієнтів з підозрою і підтвердженим Ковідом – 33058 (+1213);

Пацієнтів з Ковідом – 26221 (+967);

Всього в реанімації – 2450 (+41);

Всього на штучній вентиляції легень – 890 (–7).

Крім того, дві області перевищили осінній максимум – Львівська та Миколаївська.

Найбільше за добу заповнили ліжкомісць: Київ (+173), Львівська (+125) та Івано-Франківська (+85) області. У Дніпропетровській та Одеській областях зростання на 71 ліжкомісце. Раймкнший ріст в Кіровоградській та Луганській областях (+3).

Тижневий середній показник денного заповнення +663 (+11).

Найвищі середньодобові темпи за останній тиждень:

Київ +101;

Дніпропетровська обл +53;

Львівська обл +52;

Харківська обл +50;

Одеська обл +40;

Хмельницька та Миколаївська обл +39.

Найвищі темпи заповнення ліжкомісць на з урахуванням чисельності населення (заповнення на 1 млн за 1 добу):

Миколаївська +35;

Київ +34;

Житомирська і Хмельницька області +31;

«На загальному графіку, зверніть увагу як Київ йде вертикально вгору. А тепер хочу передати «привіт» київським чиновникам які думають вводити чи не вводити карантин. Ви ж в лікарні №8 або в №3 не хочете йти. Так ось в «Оберезі» та «Добробуті» і Добробуті – місць немає! В Олександрівській лікарні, якщо вірити звіту вже заповнення 90%, а реанімації заповнені усі!!!», – написав експерт.

Нагадаємо, що у Києві протягом минулої доби виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей.