У двох великих столичних приватних клініках закінчились «ковідні» місця – експерт
Ряд регіонів України вже перевищили осінній максимум госпіталізацій
Протягом минулої доби в лікарнях України заповнили 1213 ліжок для хворих на Covid-19. Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.
Всього на госпіталізації зараз знаходиться:
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Пацієнтів з підозрою і підтвердженим Ковідом – 33058 (+1213);
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Пацієнтів з Ковідом – 26221 (+967);
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Всього в реанімації – 2450 (+41);
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Всього на штучній вентиляції легень – 890 (–7).
Крім того, дві області перевищили осінній максимум – Львівська та Миколаївська.
Найбільше за добу заповнили ліжкомісць: Київ (+173), Львівська (+125) та Івано-Франківська (+85) області. У Дніпропетровській та Одеській областях зростання на 71 ліжкомісце. Раймкнший ріст в Кіровоградській та Луганській областях (+3).
Тижневий середній показник денного заповнення +663 (+11).
Найвищі середньодобові темпи за останній тиждень:
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Київ +101;
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Дніпропетровська обл +53;
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Львівська обл +52;
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Харківська обл +50;
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Одеська обл +40;
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Хмельницька та Миколаївська обл +39.
Найвищі темпи заповнення ліжкомісць на з урахуванням чисельності населення (заповнення на 1 млн за 1 добу):
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Миколаївська +35;
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Київ +34;
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Житомирська і Хмельницька області +31;
«На загальному графіку, зверніть увагу як Київ йде вертикально вгору. А тепер хочу передати «привіт» київським чиновникам які думають вводити чи не вводити карантин. Ви ж в лікарні №8 або в №3 не хочете йти. Так ось в «Оберезі» та «Добробуті» і Добробуті – місць немає! В Олександрівській лікарні, якщо вірити звіту вже заповнення 90%, а реанімації заповнені усі!!!», – написав експерт.
Нагадаємо, що у Києві протягом минулої доби виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей.