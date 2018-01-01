До 100 тисяч біженців рохінджа опинились під загрозою мусонів

ВООЗ змушена оперативно реагувати для попередження хвороб

Відповідно до даних ООН щонайменше 100 тисяч біженців народу рохінджа, які на сьогодні знаходяться в Бангладеш, перебувають під загрозою від зсувів ґрунту і повеней під час цьогорічного сезону мусонів, який має відбутися всередині року. [READ_MORE] Всього на сьогодні в Бангладеш перебуває до 900 тисяч представників народу рохінджа, 680 тисяч



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Біженці народу рохінджа

ВООЗ змушена оперативно реагувати для попередження хвороб

Відповідно до даних ООН щонайменше 100 тисяч біженців народу рохінджа, які на сьогодні знаходяться в Бангладеш, перебувають під загрозою від зсувів ґрунту і повеней під час цьогорічного сезону мусонів, який має відбутися всередині року.

Всього на сьогодні в Бангладеш перебуває до 900 тисяч представників народу рохінджа, 680 тисяч із яких минулого року втекли від переслідувань армії М’янми. Головною проблемою забезпечення потреб біженців є відсутність достатнього місця, що приводить до скупчень і перенасиченості, яка в тому числі унеможливлює надавати базову допомогу і збільшує вірогідність епідемічних захворювань. Програма вакцинування ООН допомогла попередити епідемію холери, проте щонайменше 4865 осіб захворіли на дифтерію, із яких 35 осіб померло. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На даний момент ВООЗ провела вакцинування від дифтерії 500 тисяч осіб і планує почати кампанія вакцинування іще 350 тисяч дітей. На випадок крайньої необхідності представники ВООЗ мають 2,5 тисяч доз антитоксіну для боротьби із цією хворобою. Новою проблемою може стати паротит, від якого представники народу рохінджа не були вакциновані – дана хвороба хоча і не є смертельною в більшості випадків, проте викликає ускладнення у вигляді менінгіту і є надзвичайно вірулентною.

Більшість біженців народу рохінджа (585 тисяч осіб) знаходяться в регіоні Кутупалонг-Балухалі. Значна частина даної місцевості є непридатною для проживання людей. У випадку мусонів і повеней в їх результаті значно ускладниться доступ гуманітарної допомоги в цю місцевість. Уряд Бангладеш виділив іще 809 гектарів в регіоні Уфія для розміщення біженців. Однак на час їх прибуття так і не було завершено всі необхідні підготовчі роботи.