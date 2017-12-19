У М’янмі створюють табір для тимчасового проживання біженців рохінджа

Під час процесу репатріації вирішуватиметься питання надання громадянства

Державні ЗМІ М’янми повідомили про те, що в країні ведеться будівництво табору, який зможе на тимчасовій основі прийняти до 30 тисяч біженців із народу рохінджа, які були змушені залишити країну і тікати в сусідній Бангладеш від переслідувань, починаючи із кінця серпня 2017 року. Паралельно із цим в понеділок відбудеться зустріч



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Біженці народу рохінджа

Під час процесу репатріації вирішуватиметься питання надання громадянства

Державні ЗМІ М’янми повідомили про те, що в країні ведеться будівництво табору, який зможе на тимчасовій основі прийняти до 30 тисяч біженців із народу рохінджа, які були змушені залишити країну і тікати в сусідній Бангладеш від переслідувань, починаючи із кінця серпня 2017 року.

Паралельно із цим в понеділок відбудеться зустріч представників урядів М’янми і Бангладеш щодо угоди 23 листопада 2017 року, яка передбачає репатріацію до 650 тисяч біженців народу рохінджа. Дана зустріч має розробити деталі реалізації угоди. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Табір буде розташований на півночі штату Ракхайн і буде транзитним для тих, хто проходитиме процедуру репатріації. Після проходження всіх процедур в таборі осіб відправлятиму або до місця народження або до найближчого населеного пункту.

За оцінками, процедура перевірки в таборі триватиме до 2 місяців. Окрім того, в цей же час буде вирішуватися питання надання громадянства представникам народу рохінджа. Для того, щоб претендувати на громадянство,біженці повинні будуть продемонструвати документи, які до цього надавала народу рохінджа офіційна влада М’янми.

До цього часу представники народу рохінджа, які є мусульманами, не мали громадянства в цій переважно буддистській країні південно-східної Азії.

Табір нараховуватиме до 625 будівель – перші 100 будівель будуть створені до кінця січня 2018 року. На сьогодні невідомо, коли саме має повернутися в країну перша група біженців із Бангладеш.