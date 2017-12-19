Очільник збройних сил М’янми визнав причетність солдат до знищення народу рохінджа
- Сьогодні, 14:35
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Представники правлячої еліти країни називають народ рохінджа «бенгальськими терористами»
Очільник збройних сил М’янми Мін Аун Хлайн визнав, що солдати країни брали участь в знищенні представників народу рохінджа, яких потім вони поховали в братській могилі. Таку заяву він був змушений зробити на фоні того, що в грудні 2017 року було знайдено масове поховання вбитих людей біля міста Мангдау, яке знаходиться в провінції Ракхайн. Про це повідомив сайт Global Security.
Мова йде про вбивство до 10 представників народу рохінджа 2 вересня 2017 року. При цьому, коментуючи дану ситуацію очільник збройних сил М’янми використав термін «бенгальські терористи», говорячи про народ рохінджа.
Даний випадок є першим, коли збройні сили цієї країни південно-східної Азії визнали факт причетності до переслідувань цього народу, який сповідує мусульманство в переважно буддистській країні.
Всього із серпня 2017 року, побоюючись переслідування із боку національних збройних сил, до 600 тисяч представників народу рохінджа були змушені втікати із М’янми до Бангладеш.