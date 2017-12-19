Очільник збройних сил М’янми визнав причетність солдат до знищення народу рохінджа

Представники правлячої еліти країни називають народ рохінджа «бенгальськими терористами»

Очільник збройних сил М’янми Мін Аун Хлайн визнав, що солдати країни брали участь в знищенні представників народу рохінджа, яких потім вони поховали в братській могилі. Таку заяву він був змушений зробити на фоні того, що в грудні 2017 року було знайдено масове поховання вбитих людей біля міста Мангдау, яке знаходиться в провінції Ракхайн.



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Очільник збройних сил М’янми Мін Аун Хлайн

Представники правлячої еліти країни називають народ рохінджа «бенгальськими терористами»

Очільник збройних сил М’янми Мін Аун Хлайн визнав, що солдати країни брали участь в знищенні представників народу рохінджа, яких потім вони поховали в братській могилі. Таку заяву він був змушений зробити на фоні того, що в грудні 2017 року було знайдено масове поховання вбитих людей біля міста Мангдау, яке знаходиться в провінції Ракхайн. Про це повідомив сайт Global Security.

Мова йде про вбивство до 10 представників народу рохінджа 2 вересня 2017 року. При цьому, коментуючи дану ситуацію очільник збройних сил М’янми використав термін «бенгальські терористи», говорячи про народ рохінджа.

Даний випадок є першим, коли збройні сили цієї країни південно-східної Азії визнали факт причетності до переслідувань цього народу, який сповідує мусульманство в переважно буддистській країні.

Всього із серпня 2017 року, побоюючись переслідування із боку національних збройних сил, до 600 тисяч представників народу рохінджа були змушені втікати із М’янми до Бангладеш.